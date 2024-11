Após rescisão, Marcelo dá adeus ao Fluminense e diz: "A verdade, como o sol, sempre sairá"

Com contrato até o final do ano, o futuro de Marcelo no Fluminense era incerto. A gota d'água foi o desentendimento com o treinador Mano Menezes, na última sexta-feira, durante o empate contra o Grêmio (2 a 2), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Já na reta final da partida, Marcelo se preparava para entrar em campo. Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder ao treinador, o deixou incomodado a ponto de cancelar a substituição, fato que chamou atenção.