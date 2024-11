Após rescisão, elenco do Fluminense se despede de Marcelo

O Fluminense surpreendeu ao anunciar a rescisão de contrato do lateral esquerdo Marcelo, neste sábado. Após o anúncio, o elenco do Tricolor das Laranjeiras utilizou as redes sociais para se despedir do jogador de 36 anos.

No Instagram, o zagueiro Thiago Silva escreveu: "Foi um prazer jogar com você novamente, irmão. Que Deus te abençoe sempre. Amo você!". Já o atacante Germán Cano disse: "Foi um prazer jogar com você, querido Marce, um dos melhores laterais do mundo, com um coração enorme e uma família linda. O destino havia preparado para nós a glória eterna. O melhor no que vier".

Outros atletas também se manifestaram após o anúncio da rescisão de Marcelo.