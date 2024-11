Corinthians consegue efeito suspensivo, e André Ramalho poderá atuar contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O Corinthians terá um "reforço" importante para o clássico contra o Palmeiras, que ocorre na próxima segunda-feira. O zagueiro André Ramalho havia sido julgado e suspenso em dois jogos pelo STJD pelo lance de sua expulsão com Luciano no clássico contra o São Paulo, no dia 29 de setembro. No entanto, o Timão conseguiu um efeito suspensivo e o atleta estará à disposição de Ramón Díaz para atuar no Derby.

O jogador foi enquadrado no artigo 250 do CBJD por ter cometido um ato hostil ao atingir o rosto do atacante são-paulino. Como já ficou de fora do jogo contra o Internacional, André Ramalho só precisará cumprir mais uma partida de suspensão.

Assim como nos casos do atacante Yuri Alberto e do zagueiro Cacá, que também haviam sido punidos pelo STJD, a solicitação feita pelo Corinthians foi atendida e o zagueiro está liberado para entrar em campo até que o julgamento seja concluído.