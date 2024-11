Bruno Senna revela conversa com técnico do Palmeiras e analisa momento do Brasil na F1

Bruno Senna está acompanhando de perto o GP de São Paulo. O sobrinho de Ayrton Senna marcou presença no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, nesta quinta-feira, e teve a oportunidade de conversar com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o atual piloto da categoria WEC, revelou como foi esse bate-papo e exaltou o comandante português.

"O Abel é um gentleman. Não conhecia ele antes, ele foi extremamente simpático, me contou que conheceu minha irmã. Contou que era fã do Ayrton e o pai dele fã do Prost, então dava briga no final de semana. Foi muito legal conhecê-lo. Sempre temos que admirar outros esportes. Ele mostrou, como uma pessoa especial que é, que está envolvido em outros esportes. Foi maravilhoso", contou.