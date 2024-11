Quem é Quintero? Conheça o carrasco do Corinthians na Sul-Americana

Porém, por conta de muitas lesões, o colombiano perdeu espaço no Porto e quase foi emprestado para o Cruzeiro em 2015. Na época, o presidente Gilvan Tavares ficou preocupado com o estado físico do atleta e descartou a negociação. Em 2016, Quintero rumou para o Rennes, da França.

Em 2018, o jogador retornou ao futebol sul-americano, chegando ao River Plate, da Argentina. A passagem do colombiano em território argentino foi memorável, vencendo a Copa Libertadores do mesmo ano em cima do maior rival, o Boca Juniors.

Após passagens pelo futebol asiático, Quintero foi para o Racing em agosto de 2023 e logo se tornou um dos destaques do time. Nesta temporada, o meia tem sete gols e sete assistências em 33 jogos.

Na final da Copa Sul-Americana, o Racing enfrentará o Cruzeiro. O jogo está marcado para o dia 23 de novembro, sábado, no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.