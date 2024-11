Liberados, Bernard e Zaracho reforçam o Atlético-MG na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG divulgou, nesta sexta-feira, que o atacante Bernard e o meia Matías Zaracho foram liberados pelo departamento médico do clube e estão à disposição do técnico Gabriel Milito. Assim, os jogadores podem reforçar o Galo na partida da ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã.

Bernard se recuperou de uma ruptura do ligamento colateral medial no joelho direito, sofrida no dia 25 de setembro, na partida de volta entre Atlético-MG e Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na Arena MRV. O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo, após sofrer uma entrada do colombiano Kevin Serna, sendo substituído por Deyverson, que marcou os gols da vitória e classificou o Galo à semifinal da competição.