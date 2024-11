Corinthians x Palmeiras: conheça os artilheiros dos últimos 10 confrontos

Corinthians e Palmeiras vão se encontrar nesta segunda-feira na Neo Química Arena em um jogo decisivo para os dois lados pelo Brasileirão 2024. Ambos esperam que os protagonistas das equipes apareçam para decidir o confronto recheado de rivalidade. Mas a missão não será tão fácil.

Curiosamente, apenas um dos grandes artilheiros dos últimos 10 encontros ainda segue como intocável nas equipes. Trata-se de Raphael Veiga, autor de 3 gols contra o Corinthians neste período. O atacante Rony fez a mesma quantidade de gols contra o Timão, mas perdeu espaço no Verdão nesta temporada.

O lado corintiano tem o maior artilheiro do Derby nos últimos 10 jogos. Porém, ele já não veste mais a camisa corintiana. O atacante Róger Guedes marcou quatro vezes contra o Palmeiras nestes duelos, mas, atualmente, encontra-se no futebol do Catar.