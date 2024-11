Com pênalti no fim, Grêmio arranca empate com o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão

Em duelo movimentado, Fluminense e Grêmio empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os gaúchos foram a 39 pontos e seguem na 11ª posição. Já os cariocas foram a 37, logo atrás na classificação do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio abriu o placar no primeiro tempo, com Braithwaite. Só que o Fluminense empatou antes do intervalo, com Arias. Na etapa final, Kauã Elias virou o jogo para os donos da casa. Só que nos acréscimos, Reinaldo decretou o empate no Maracanã.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Internacional, na próxima sexta-feira, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Grêmio encara o Palmeiras, no Allianz Parque.