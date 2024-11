Análise: Corinthians vê roteiro se repetir em eliminação para o Racing na Sul-Americana

Por Iúri Medeiros

A eliminação do Corinthians para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana foi um retrato da temporada da equipe. Após um começo animador no Cilindro, jogadores e comissão técnica colecionaram decisões erradas que minaram qualquer chance de classificação para a decisão.

Começando pelos atletas, o ataque funcionou muito bem nos primeiros 20 minutos de jogo. Com Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro trocando de posição e se entendendo em campo, o time prometeu incomodar o Racing. Tanto que pouco antes do gol de Yuri a equipe já tinha quase marcado em jogada que contou com participação do trio citado.