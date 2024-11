Alonso participa de treino livre e esfria sonho de brasileiro correr no GP de São Paulo

Depois de se ausentar na quinta-feira, Fernando Alonso marcou presença em Interlagos nesta sexta-feira. O piloto da Aston Martin, que passou por um problema digestivo, participou normalmente do treino livre nesta manhã.

Com isso, o brasileiro Felipe Drugovich viu o seu sonho de correr no GP de São Paulo ficar distante. O automobilista de 24 anos é reserva da equipe britânica e tinha expectativa de competir em seu país natal caso Alonso não tivesse condições.

Drugovich é reserva da Aston Martin desde 2023. No GP do México, na última semana, ele teve a oportunidade de participar do treino livre.