Tuna Luso x São Paulo: onde assistir à ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20

Ontem, o Tricolor Sub-20 venceu o Criciúma por 3 a 1 e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil da categoria com 7 a 1 no agregado!

Confira os gols de Ferreira (2) e Ryan Francisco!

São Paulo FC - October 25, 2024

Em meio à disputa da Copa do Brasil, as Crias de Cotia também têm pela frente a semifinal do Paulistão da categoria, diante do Red Bull Bragantino. Na ida do confronto, os times empataram por 4 a 4, em Atibaia. A volta está marcada para domingo, às 20h, no CFA Laudo Natel.

Do outro lado, o Tuna Luso passou pelo Rondoniense nos pênaltis, na primeira fase, e eliminou o Sparta nas quartas, com duas vitórias (2 a 0 e 4 a 0). Agora, o time paraense tenta superar o favoritismo do São Paulo para seguir à semi.

Onde assistir Tuna Luso x São Paulo?