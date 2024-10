São Silvestrinha cresce com atrações para as famílias

As inscrições para a 28ª Corrida São Silvestrinha estão abertas com vagas para crianças e jovens dos 4 aos 17 anos. A Prova será realizada no dia 15 de dezembro com o consagrado mote de revelar talentos e curtir o bem-estar do esporte. Em 2024, o incentivo e exemplo dos adultos encontra conexões mais estreitas com a Categoria 'Duplas', na qual adultos e crianças correm juntos e ambos recebem medalhas de participação.

"Temos pesquisas que comprovam a correlação direta e positiva entre o exercício físico na infância e adolescência com os níveis de movimento e saúde mental na vida adulta", explica Constanza Novillo, Diretora de Marketing da ASICS Latam, empresa que patrocina não apenas a prova infanto-juvenil como também a centenária Corrida de São Silvestre, que acontece dois finais de semana depois, no último dia do ano. "Estamos muito felizes de ampliar essa parceria para os dois eventos", conclui Novillo.

As inscrições podem ser adquiridas pelo site www.saosilvestrinha.com.br. Os valores oficiais são: R$ 139,00 (individual) e R$ 278,00 (duplas). As formas de pagamento incluem Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 4 vezes), PIX e PICPAY.