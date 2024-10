Veja preços e como comprar ingressos para jogo entre São Paulo e Athletico-PR no Morumbis

Confira o cronograma de venda de ingressos para a partida entre São Paulo x Athletico-PR, sábado (09/11), às 21h, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro!

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 30, 2024

Antes de encarar o Athletico-PR, porém, o São Paulo mede forças com o Bahia, pela 32ª rodada da Série A. O time de Luis Zubeldía encara o Tricolor de Aço na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

A equipe paulista, neste momento, ocupa o sexto lugar da tabela de classificação, com 51 pontos, e tem como objetivo principal a vaga na Libertadores do ano que vem. A três pontos do G4, o Tricolor vem de empate com o Criciúma por 1 a 1, em Santa Catarina.