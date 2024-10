Vasco nunca perdeu em partidas com participação em gol de Dimitri Payet

Sofrendo com problemas físicos ao longo da temporada, Dimitri Payet disputou apenas 17 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo titular em 13 oportunidades. Ao todo, tem três gols marcados e três assistências nesta edição da competição. Nesta segunda-feira, o francês marcou o segundo gol do jogo, em cobrança de pênalti, e fez o terceiro, em um belo gol de fora da área.

Com a vitória sobre o Bahia, o Vasco foi aos 43 pontos e assumiu a 9ª posição. A equipe do técnico Rafael Paiva segue sonhando com uma vaga para disputar a Copa Libertadores em 2025. Atualmente, o Cruzmaltino está oito pontos atrás do São Paulo, primeiro clube dentro do G6.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Botafogo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso lidera a competição, com 64 pontos conquistados.