Presidente do Santos se posiciona sobre renovação de Willian e promete "responsabilidade financeira"

Marcelo Teixeira utilizou as suas redes sociais, nesta quarta-feira, para se posicionar sobre a possível renovação com Willian Bigode. O presidente do Santos esclareceu que há uma clausula de renovação automática no atual contrato do atacante.

Além disso, o presidente alegou que, caso o atleta de 37 anos permaneça na Vila Belmiro, o salário não extrapolará o teto definido para 2025 e será bem diferente dos R$520 mil que ele recebia no Fluminense.

"William Dubigod, que vem cumprindo suas tarefas e seus deveres honrando as tradições e alcançando os objetivos da temporada, aceitou vir para o Santos em um contrato de empréstimo junto ao Fluminense que previa sua renovação automática, mediante metas esportivas. Antes do gatilho do contrato, foi renegociado o valor para o ano de 2025, bem diferente dos R$520 mil que eram os seus salários no clube carioca, fazendo com que o atleta, caso permaneça no plantel, tenha seus vencimentos na realidade do teto do ano que vem", escreveu Teixeira.