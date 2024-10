Dudu tenta engatar sequência no Palmeiras e mira disputar primeiro clássico após lesão

O atacante Dudu, do Palmeiras, vem ganhando minutagem no de Abel Ferreira depois de passar por um processo de recondicionamento físico nos últimos meses. O camisa 7 do Verdão entrou em quatro dos últimos seis compromissos da equipe e mira, agora, disputar seu primeiro clássico desde que se recuperou da grave lesão no joelho.

Ídolo palmeirense, Dudu entrou em campo no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no último domingo. Logo depois de fazer as duas primeiras mudanças no time, no segundo tempo, Abel Ferreira ouviu o pedido da torcida pelo camisa 7, que teve sua entrada aplaudida e precedida pro gritos de "Dudu, guerreiro". Este foi o 14° jogo do atleta na temporada.

Dudu ainda tenta retomar sua melhor fase depois de se recuperar de lesão no joelho direito. Depois de voltar a ser relacionado, em junho, o palmeirense teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro e ainda passou por um processo de recondicionamento físico no mês de agosto. Ele voltou a ficar à disposição no dia 1° de setembro, mas nessa ocasião não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena.