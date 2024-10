Brasileira é contratada por equipe da Red Bull para programa da Fórmula 1

"Esta oportunidade representa um grande avanço na minha carreira e é um sonho realizado fazer parte de uma equipe tão talentosa. Estou determinada a dar o meu melhor e alcançar grandes resultados. Embora seja um novo desafio, estou confiante de que teremos sucesso juntos. Já estou me preparando e ansiosa para o próximo ano!", disse Rafaela.

"Ficamos impressionados com o desempenho de Rafaela nesta temporada e estamos muito satisfeitos em recebê-la na equipe e trabalhar com ela na F1 Academy em 2025. Rafaela tem grande talento e potencial e já se consolidou como uma vencedora de corridas no Brasil. Estou ansiosa para apoiar seu desenvolvimento e estou animada para ver o que a próxima temporada trará", afirmou Sarah Harrington, gerente do programa Red Bull Academy.

Enquanto se prepara para a nova etapa na carreira, Rafaela segue competindo na F-4 Brasil. A catarinense ocupa a quarta colocação, com 148 pontos.