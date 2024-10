"Espero que um dia eu possa ser para as pessoas o que ele foi", diz Rebeca Andrade sobre Ayrton Senna

"É muito especial para mim. Foi muito legal poder ouvir a voz de um ídolo original brasileiro através desse capacete. Para mim é uma frase muito forte, não importa de onde você vem, tudo depende mesmo do que a gente faz e do que quer alcançar. Eu espero que um dia eu possa ser para as pessoas o que ele é hoje e vai continuar sendo para gente, ele é um orgulho", disse a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Rebeca Andrade aumentou sua idolatria entre o povo brasileiro após as Olimpíadas de Paris-2024, onde conquistou quatro medalhas, incluindo o ouro no solo da ginástica artística. Já o tricampeão, maior piloto da história do Brasil, faleceu em 1994, ao sofrer um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Na semana de disputa do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, Ayrton Senna sempre é homenageado e relembrado.