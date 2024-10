Com Corinthians na semi, Conmebol inicia venda de ingressos para final da Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira, o início da venda de ingressos para a grande final da Copa Sul-Americana. A decisão, que ocorre no dia 23 de novembro (sábado), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, irá reunir os dois vencedores das semifinais entre Corinthians x Racing e Cruzeiro x Lanús.

A comercialização das entradas teve início às 10h (de Brasília), no site oficial da entidade. Os valores variam entre R$ 285 a R$ 1.143.

Serão três categorias de bilhetes com momentos diferentes para reservar o ingresso. A categoria 1, disponível a partir do dia 1º de novembro, gira em torno de R$ 743 a R$ 1.143. Já a categoria 2, que já está disponível, será vendida pelo preço de R$ 571. Os ingressos da categoria 3 (de R$ 285 a R$ 343) serão reservados a torcedores dos clubes finalistas do torneio, que farão a venda posteriormente.