De virada, Melo e Zverev avançam para as oitavas de final no Masters 1000 de Paris

A dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Na estreia, o mineiro e o alemão derrotaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-3) e 10-4, em 1h33min.

Os próximos adversários, já nesta terça-feira, serão os cabeças de chave 3, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden - bye na primeira rodada -, por volta das 14h30 (horário de Brasília).

"Muito feliz com a vitória aqui. Não jogamos um bom primeiro set. Mas, conseguimos melhorar bastante no segundo e no super tie-break. Acho que a partir do tie-break do segundo set, a gente dominou o jogo", explicou Marcelo.