Com Vinicius Júnior como favorito, Brasil pode quebrar jejum de 17 anos na Bola de Ouro

Os principais concorrentes de Vinicius Júnior são Rodri (volante do Manchester City e da Espanha), Jude Bellingham (meia do Real Madrid e da Inglaterra), Erling Haaland (atacante do Manchester City e da Noruega), Harry Kane (atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra), Toni Kroos (volante que defendeu Real Madrid e Alemanha) e Kylian Mbappé (atacante do Real Madrid que defendeu PSG e França na última temporada).

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois maiores vencedores da Bola de Ouro, não foram indicados para a edição deste ano. O argentino conquistou oito vezes o prêmio (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), enquanto português acumula cinco conquistas (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Em relação à premiação do futebol feminino, a zagueira Tarciane (Houston Dash) e a atacante Gabi Portilho (Corinthians) representam o Brasil. As duas se destacaram no vice-campeonato da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris.

A cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, está prevista para começar às 16h (de Brasília).