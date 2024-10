Bahia fecha preparação para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

Na manhã deste domingo, o elenco do Bahia realizou o último treino antes de enfrentar o Vasco. A partida será em São Januário e está marcada para esta segunda-feira, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira atividade do dia foi comandada pelo preparador físico Danilo Augusto. Após fazerem uma ativação, os atletas participaram de um exercício de controle de bola.

Na sequência, já sob o comando do treinador Rogério Ceni, o elenco realizou um trabalho técnico com troca de passes e finalizações com o grupo dividido em dois times, em campo reduzido. Em cada etapa da atividade, metade de cada equipe entrava em ação. Foram treinados construção de jogadas, marcação, finalização e jogadas aéreas.