Sem Neymar, Al-Hilal vence Al Taawoun e segue na liderança do Saudita

O Al-Hilal venceu o Al Taawoun neste sábado, por 2 a 0, na Kingdom Arena, pela oitava rodada do Campeonato Saudita, graças aos gols de Mitrovic e Milinkovic-Savic. Com o resultado, o time de Neymar segue na liderança da competição, com 21 pontos.

Acompanhando o jogo na tribuna de honra do estádio, Neymar não atuou pelo fato de não estar inscrito no Campeonato Saudita. O Al-Hilal preferiu deixá-lo de fora da lista por, na época, o brasileiro estar se recuperando de lesão. A liga do país permite que cada equipe tenha dez atletas nascidos fora da Arábia Saudita, e o clube preferiu relacionar outros atletas para essa primeira metade da temporada.

Recuperado fisicamente, Neymar poderá ser inscrito no Campeonato Saudita em janeiro, quando abre uma nova janela de transferência. Até lá, ele deverá ficar à disposição do técnico Jorge Jesus somente na Liga dos Campeões da Ásia.