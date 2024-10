Corinthians muda versão sobre empresa de segurança, contraria compliance e pode voltar à mira da PF

"O clube pode ser penalizado por órgãos fiscalizadores, como o Ministério do Trabalho e Emprego, se for constatado que as empresas não estão cumprindo suas obrigações trabalhistas. Em casos de irregularidades trabalhistas, o clube pode ser responsabilizado solidariamente, isso significa que ele pode ser chamado a responder por dívidas trabalhistas que essas empresas tenham. Funcionários insatisfeitos ou que se sintam lesados, podem entrar com ações judiciais contra o Corinthians, o que pode gerar custos adicionais e desgaste de imagem. A associação com empresas irregulares pode afetar negativamente a reputação do clube, gerando descontentamento entre torcedores e patrocinadores".

O caso com as empresas de segurança foi a gota d'água para Leonardo Pantaleão abdicar da liderança do departamento jurídico do Corinthians menos de quatro meses depois de ser anunciado pelo presidente Augusto Melo.

"A minha renúncia não foi motivada somente por um assunto pontual, mas como um reflexo de um padrão de desconforto que se acumulou pelo período em que estive da Diretoria Executiva. Esse contrato em particular, somado a outras situações que conflitavam com a minha visão de uma gestão transparente e eficaz, tanto na parte administrativa quanto financeira, gerou um ambiente que se tornou insustentável para a prática das minhas convicções", concluiu.

MAIS EMPRESAS E RISCO

Nos últimos 10 meses, pelo menos 14 empresas prestaram serviços de segurança, vigilância e semelhantes ao Corinthians. A despesa com estes serviços já superou os R$ 10 milhões em cobranças feitas por notas fiscais, sendo que, no mínimo, 19 notas deste montante foram canceladas e representam R$ 1,3 milhão.

Das 14 empresas, segundo a plataforma de controle da Polícia Federal, apenas três estão regularizadas e aptas a operar neste momento. O site não reconheceu outras cinco e apontou seis delas como empresas que não estão adequadas e, portanto, são consideradas clandestinas.