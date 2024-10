De vascaíno a jogador de várzea: Memphis mobiliza sósias no Corinthians

Por morar no Rio, ficou mais difícil de conseguir assistir aos jogos do Corinthians, mas assim, o Corinthians foi o time que me fez começar a acompanhar futebol, porque quando eu era mais novo, comecei nessa questão de querer ficar parecido com o jogador, imitando o corte do Carlitos Tevez.

Bernardo Santiago

15.abr.2015 - O atacante argentino Carlitos Tévez na época em que jogava no Corinthians, entre 2004 e 2006 Imagem: Reprodução / La Repubblica

"São as linhas [do corte] que eu usei para simular uma trança, porque eu não tenho cabelo de trança. E, apesar de não usar trança, sempre disseram que eu tinha essa semelhança com o Memphis. No período que ele jogou no Barcelona, no Atlético de Madri, ele usava um cabelo baixo, com um degradê do lado. Muita gente fazia essa comparação", acrescentou.

Na chegada de Depay ao aeroporto de Guarulhos, Bernardo marcou presença. Houve todo um planejamento na preparação do "look" e na logística. Afinal, ele vive a 450 km de distância da Grande São Paulo.

Eu posso ser o percursor, né? Porque eu fui o primeiro a fazer o sósia dele. Assim que ele veio para o Brasil, assim que o Corinthians anunciou que ele estava vindo, eu já tinha a faixa [de cabeça] comprada. Assim que ele foi anunciado, eu criei a rede social. Também não é uma competição. Se surgirem outros, a gente vai abraçar a causa, e vamos poder nos unir para crescer todo mundo junto. Isso é uma grande brincadeira. Eu estou muito feliz com isso tudo.

Bernardo Santiago

Memphis da várzea

Recentemente, Regis teve sua rede social derrubada recentemente por direitos de imagem. Porém, o sósia já criou uma boa fama entre a torcida. Presente em todas as partidas do time do coração na Neo Química Arena, ele faz sucesso entre as crianças. Filas se formam para levar de recordação um registro com o "Memphis da Fiel".