Palmeiras líder, Corinthians em 18°: o desempenho anual de times da Série A

O Palmeiras é o clube que disputa a Série A do Brasileirão com o melhor aproveitamento de pontos em 2024 — Botafogo e Flamengo aparecem na cola do time de Abel Ferreira e fecham o top 3. O Corinthians surge na ponta oposta e ocupa a amarga antepenúltima posição da lista (veja abaixo).

O que aconteceu

Somando todas as competições deste ano, o alviverde é o líder do ranking com aproveitamento de 67,8%. O Botafogo é o 2°colocado, com índice de 66,15%, e o Flamengo aparece em 3°, com 65,05%.

Além disso, o Palmeiras é o time que menos perdeu no ano: foram apenas nove vezes. O segundo com menos derrotas é o Inter, que foi superado só em dez oportunidades.