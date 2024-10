Em fase goleadora no Corinthians, Yuri Alberto iguala Guedes na vice-artilharia da Arena; veja ranking

Do trio, apenas Róger Guedes não atua mais pelo Corinthians. O jogador de 28 anos deixou o clube no segundo semestre de 2023 para atuar no Al-Rayyan, do Catar.

Na temporada atual, Yuri Alberto soma 23 gols em 51 jogos (43 como titular). Esse é o ano mais artilheiro de sua carreira, superando 2021, quando anotou 19 tentos pelo Internacional.

Nos últimos nove jogos pelo Timão, Yuri marcou seis gols e distribuiu duas assistências. Após passar por momentos conturbados no ano, o camisa 9 recuperou a confiança e promete ser peça fundamental para a equipe na briga pelo título da Copa Sul-Americana e na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Veja os cinco maiores artilheiros da Neo Química Arena:

1º) Ángel Romero - 38 gols em 149 jogos



2º) Róger Guedes - 31 gols em 64 jogos