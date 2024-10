Torcida do Athletico-PR esgota ingressos para duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Além disso, para convocar a torcida a apoiar a equipe, o Athletico-PR fez o check-in automático dos sócios neste duelo contra o Cruzeiro. Aqueles, porém, que por algum motivo não puderem assistir ao jogo do estádio, devem fazer o check-out. Assim, as entradas que restarem serão destinadas para venda.

"INGRESSOS ESGOTADOS! Você é a força que sempre moveu o Athletico para o topo. Juntos, vamos mudar a história deste campeonato com o #PactoRubroNegro. É Sócio e não vai ao jogo? Faça agora mesmo o seu check-out no Super App Furacão ou no http://sociofuracao.com!", escreveu o clube nas redes sociais.

A vitória na Ligga Arena é de suma importância para o Athletico-PR, que figura na zona de rebaixamento - ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos conquistados em 29 rodadas. O Furacão amarga um jejum de 11 partidas sem vencer na Série A e precisa voltar a triunfar se quiser permanecer na elite do futebol nacional.