São Paulo volta a visitar o Criciúma após dez anos e tenta superar péssimo retrospecto

O São Paulo encara o Criciúma neste sábado, no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, que busca garantir uma vaga na Libertadores, volta a medir forças com o Tigre como visitante depois de dez anos.

O último confronto entre São Paulo e Criciúma em Santa Catarina aconteceu no dia 2 de novembro de 2014. O duelo, aliás, traz boas recordações para o Tricolor. A equipe paulista venceu por 2 a 1.

Esta, porém, foi uma das poucas vitórias do clube sobre o Criciúma como visitante em toda a história. Ao todo, foram dez partidas disputadas, com cinco triunfos do Tigre, três empates e apenas duas vitórias a favor dos paulistas.