José Martínez não tem lesão diagnosticada pelo DM em reapresentação do Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, após o empate com o Racing pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O volante José Martínez, que deixou a partida ainda no primeiro tempo por problema físico, não teve lesão diagnosticada pelo departamento médico do clube.

Segundo o Corinthians, o atleta venezuelano sofreu um trauma no tornozelo direito e, após a realização de exames, nenhuma complicação mais grave foi encontrada.

O jogadores do Timão realizaram a primeira atividade tendo em vista o Cuiabá, adversário da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Racing permaneceu na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.