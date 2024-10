Internacional realiza último treino antes de enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Preparação ??

Para a partida contra o Galo, o Internacional contará com o retorno do volante Thiago Maia, que precisou cumprir suspensão no clássico contra o Grêmio. Por outro lado, o volante Fernando, em processo de recuperação do seu condicionamento físico, está fora.

A delegação do Internacional embarca para Belo Horizonte ainda na tarde desta sexta-feira. O Colorado vive grande momento na temporada e vem de 10 jogos consecutivos sem perder.

Atualmente, o Internacional ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos conquistados. Já o Atlético-MG está em nono lugar, com 41 pontos.