Em seis meses no Botafogo, Artur Jorge diz estar vinvendo fatos inéditos na carreira

O técnico Artur Jorge está extremamente satisfeito com os resultados obtidos até agora no Botafogo. O treinador chega ao fim do ano com a possibilidade de conquista de dois títulos, no Brasileirão e na Libertadores da América, e, independentemente do desempenho neste fim de ano, ele acha que a decisão de trabalhar no Brasil já valeu a pena.

"Há 6 meses, quando cheguei aqui no Brasil, falei sobre uma caminhada de sucesso e cada dia mostra que minha aposta foi certeira. De poder ter a chance de lutar por coisas maiores, esse sempre foi o objetivo", explicou nesta sexta-feira treinador, que foi além.

"Sempre buscamos objetivos alcançáveis. A verdade é que temos dois grandes objetivos para lutar, mas o balanço já é muito positivo. O que mais me surpreende é a paixão da torcida, estou vivendo momentos que nunca vivi, uma energia contagiante e positiva", acrescentou Artur Jorge, em entrevista à Botafogo TV.