Confederação Brasileira de Boxe lamenta falecimento de Maguila: "Enchia-nos de orgulho"

Principal nome do Brasil na categoria dos pesos pesados no boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. A Conferedação Brasileira de Boxe lamentou a morte do ex-pugilista e destacou o "orgulho" que o atleta representava para o esporte.

"É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. Lamentamos profundamente a perda de um dos maiores boxeadores brasileiros da história. Maguila representava não só o boxe, mas todo o esporte brasileiro. Enchia-nos de orgulho e colocou a nobre arte na atenção do povo, contagiando a torcida que o acompanhava", começou a entidade.

"Em resultados, foi campeão brasileiro, conquistou o Continental das Américas (WBC) e título mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF). Mas para além deles, Maguila foi um expoente importante do boxe brasileiro até para aqueles que não conheciam a nobre arte", complementou.