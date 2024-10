Após rumores de saída, Payet indica permanência no Vasco: "Aqui é o meu lugar"

Surgiram, no começo desta semana, rumores de que o francês Dimitri Payet estava insatisfeito e poderia deixar o Vasco da Gama. No entanto, nesta sexta-feira, o meia publicou em sua conta no Instagram uma mensagem indicando que deverá permanecer no clube carioca.

"Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem, manchar sua personalidade criando boatos sobre você. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque, não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam. Quando você realmente não se importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco, porá!", escreveu.