Ancelotti comenta o que significa treinar Vinicius Júnior e elogia jogador do Barcelona

Carlo Ancelotti está cada vez mais encantado com as atuações do atacante Vinicius Júnior. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid contou o que significa treinar o brasileiro, que é um dos grandes favoritos a conquistar a Bola de Ouro.

"Significa treinar um dos melhores do mundo. É um garoto muito humilde, que evoluiu muito como jogador, tornando-se um dos melhores do mundo. É o futuro vencedor da Bola de Ouro e mantém a mesma humildade e seriedade desde o dia em que o conheci", falou.

A cerimônia da Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada, acontecerá na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Paris. Antes da premiação, Vini Jr. e Real Madrid terão um grande jogo pela frente.