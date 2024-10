Seleção Brasileira segue na 5ª posição no ranking da Fifa

A Seleção Brasileira segue na 5ª posição do ranking da Fifa, depois da última atualização divulgada pela entidade, nesta quinta-feira. O Brasil somou 12,35 pontos desde a última publicação, mas não subiu no ranking, que permanece com a Argentina na liderança.

Na última Data Fifa, a Seleção Brasileira conquistou duas importantes vitórias pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Venceu o Chile (2 a 1), fora de casa, e goleou o Peru (4 a 0), no Estádio Mané Garrincha.

Com as vitórias, a equipe do técnico Dorival Júnior pulou para a 4ª posição no torneio, com 16 tentos somados. No ranking da Fifa, a Seleção se manteve na 5ª colocação, com 1784.37 pontos conquistados, e diminuiu a distância para a Inglaterra, a 4ª colocada, com 1807.83 pontos, 9.45 a menos que na última atualização.