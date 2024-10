Fernando Diniz reconhece vaias merecidas após empate do Cruzeiro com o Lanús pela Sul-Americana

O Cruzeiro empatou com o Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, no Mineirão. Depois do jogo, o técnico Fernando Diniz elogiou a torcida cruzeirense presente no estádio e reconheceu que as vaias foram merecidas.

"Hoje, quem jogou muito bem foi o torcedor. Esse jogou bem, incentivou o time quase na totalidade do jogo, vaiou no final do jogo, vaias merecidas. A gente tem que saber absorver e entregar coisa melhor para o torcedor, todo mundo que está aqui", disse Fernando Diniz.