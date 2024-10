Trem expresso, ampliação de infraestrutura e shows: as novidades do GP de São Paulo de F1

Na sexta-feira, dia 1 de novembro, o show da Fan Zone fica por conta de Jorge Aragão. No dia 2, o DJ Alok se apresenta. Já no dia 3 de novembro, a atração será o grupo Samba Independente dos Bons Costumes.

Os ingressos para os três dias do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 já estão esgotados, entretanto, ainda é possível adquirir entradas para a Fan Zone no site eventim.com.br.

Trem expresso

Uma das estratégias para melhorar a experiência do público fã de Fórmula 1 é a criação de um trem expresso na Linha 9 - Esmeralda saindo da estação Pinheiros até a estação Autódromo, com uma única parada na estação Morumbi, transportando os entusiastas de automobilismo até Interlagos em cerca de 25 minutos.

Por causa do trânsito intenso na região do autódromo no fim de semana da Fórmula 1, com muitas ruas bloqueadas, a prefeitura e a organização do Grande Prêmio de São Paulo têm incentivado o público a fazer uso do transporte público.

Os bilhetes podem ser adquiridos por R$ 30 pelo site Passaporte Mobilidade. O embarque no trem será feito em uma plataforma exclusiva, não interferindo no fluxo do restante dos usuários da Linha 9 - Esmeralda.