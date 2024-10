Raphinha comemora três gols em centésimo jogo pelo Barcelona: "Nem nos meus melhores sonhos"

Raphinha está tendo seu melhor início de temporada com a camisa do Barcelona. Em 13 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. O desempenho, junto com a maturidade do brasileiro de 27 anos, fez com que o técnico Hansi Flick o nomeasse como capitão do time.

A vitória, segunda do Barça em três jogos pela Liga dos Campeões, faz com que o clube espanhol ocupe a 10ª colocação da tabela geral. No sábado, o time catalão visita o Real Madrid, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Pela próxima rodada do torneio europeu, o Barcelona enfrenta o Estrela Vermelha, fora de casa.