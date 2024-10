Ministério do Esporte repudia atos de violência de torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, por meio de um comunicado, o Ministério do Esporte repudiou os atos de violência de torcedores do Penãrol, que estão no Rio de Janeiro por conta do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo, e causaram uma confusão na Praia do Recreio, na zona Oeste do estado.

"O Ministério do Esporte manifesta sua total indignação e repúdio absoluto diante dos atos de selvageria cometidos por torcedores do Peñarol na Orla do Recreio, no Rio de Janeiro, nesta manhã. A violência bárbara, registrada em plena via pública, não apenas envergonha o esporte, mas também representa uma ameaça inaceitável à ordem e à segurança dos cidadãos.

Não toleraremos que o esporte seja manchado por criminosos disfarçados de torcedores. Solicitamos ação imediata e enérgica dos órgãos de segurança pública para que todos os envolvidos sejam rapidamente identificados, detidos e punidos com o máximo rigor da lei. Além disso, demandamos que os órgãos responsáveis pelo esporte adotem, sem hesitação, medidas administrativas severas contra a torcida organizada do Peñarol, responsabilizando-a diretamente pelos atos de violência.