Topuria pede por Pimblett no Bernabéu e recebe resposta atravessada

Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, é um homem de grandes ambições. E uma delas seria lutar no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), palco do seu time de coração, o Real Madrid. Durante uma entrevista ao podcast 'Joe Rogan Experience', o georgiano não escondeu seu entusiasmo ao falar sobre a possibilidade de realizar um evento histórico no icônico estádio e seu desejo de enfrentar Paddy Pimblett, o carismático britânico que vem ganhando atenção no evento.

Para o atleta da Geórgia, não é apenas o cenário grandioso do Bernabéu que o empolga. O lutador vê esse duelo contra o inglês como uma oportunidade única de brilhar em um evento de enorme visibilidade, além de ter a oportunidade de enfrentar um de seus principais desafetos na organização.

"O que mais me excita é a luta contra o Paddy. Se eles conseguissem colocar essa luta na Espanha, no estádio Santiago Bernabéu... esse é o único estádio no mundo onde eles podem tirar o teto", afirmou o atleta de 28 anos, empolgado com a ideia de lutar em um dos maiores estádios do mundo.