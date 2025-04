Hugo Calderano derrota japonês e vai pela 1ª vez à semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa

Depois, Calderano se soltou e os pontos vieram com mais facilidade. Harimoto reclamou da postura de alguns torcedores que estavam atrapalhando seu desempenho na recepção do saque. O brasileiro se aproveitou do desequilíbrio do japonês e venceu mais um set equilibrado por 11 a 8.

No quarto set, houve sinais de que a vitória poderia escapar do brasileiro. Harimoto chegou a abrir uma breve vantagem, mas Calderano foi buscar o resultado e contou com erro do rival no último ponto para levar mais um set por 11 a 8.

O quinto e decisivo set foi o mais tenso. Harimoto foi somando pontos importantes e se impôs durante boa parte da disputa. Ele teve o ponto decisivo para encostar no placar geral, mas Calderano reagiu e contou com o excesso de força do japonês para ganhar por 12 a 10 e fechar o duelo.