Entenda por que Yusupha voltou a ficar de fora dos relacionados do Santos contra o Ceará

O Santos teve uma ausência na partida da última terça-feira, diante do Ceará, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Yusupha Njie, que mais uma vez não foi relacionado para o jogo na Vila Viva Sorte.

Anunciado no dia 2 de setembro, o atacante demorou para ser relacionado pela primeira vez no clube. Ele só foi para o banco de reservas no duelo com a Chapecoense, na última quarta-feira, em Chapecó. O atleta, porém, não chegou a entrar em campo.

Havia, portanto, a expectativa que o gambiano seguisse sendo relacionado e, em breve, pudesse ganhar oportunidade no time. Isso, no entanto, não aconteceu.