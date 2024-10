Botafogo faz cinco no Peñarol e encaminha vaga inédita na final da Libertadores

Somente após o susto, o Botafogo melhorou na partida. Só que os donos da casa paravam na boa marcação do Peñarol.

Os cariocas conseguiram sua primeira boa finalização somente aos 45 minutos. Luiz Henrique chutou cruzado e obrigou Aguerre a boa defesa. No entanto, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com postura ofensiva e quase marcou com um minuto, em chute de Savarino. Aguerre fez boa defesa. Só que aos cinco, Savarino recebeu belo passe de Luiz Henrique e tocou na saída do goleiro uruguaio para abrir o placar no Nilton. Santos.

Mesmo depois do gol, os alvinegros seguiram no ataque. Tanto que aos nove minutos, Marlon Freitas arriscou de fora da área e obrigou Aguerre a boa defesa. No entanto, no escanteio, Igor Jesus escorou e Barboza mandou para a rede.

O Peñarol sentiu o revés e tentou avançar. Só que o Botafogo aproveitou os espaços para chegar ao terceiro aos 13 minutos. Em avanço rápido, Vitinho cruzou rasteiro para Savarino chutar para o gol.

O Peñarol foi obrigado a avançar e assustou em cobrança de falta de Leo Fernandez. O Botafogo respondeu em seguida. Igor Jesus aproveitou escanteio, mas cabeceou para fora.