Corinthians paga multa de R$ 500 mil ao Flamengo por utilização de Hugo Souza na Copa do Brasil

O Flamengo, inclusive, já preparava uma notificação pelo atraso. Caso o Timão não efetuasse o pagamento dentro do prazo, ficaria impedido de avançar pela contratação em definitivo do goleiro.

A informação do pagamento da multa foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Com o pagamento em dia, o Corinthians agora tem caminho livre para negociar a compra de Hugo Souza. O clube do Parque São Jorge precisa desembolsar 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do arqueiro.

O Flamengo, no entanto, não aceitou a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a aquisição do jogador. O Corinthians indicou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os times, como fiador do negócio. O Rubro-Negro, porém, não aceitou. Isso porque essa mesma empresa foi citada como fiadora do acordo envolvendo a compra do lateral Matheuzinho, o qual o Timão atrasou uma das parcelas.

O clube do Parque São Jorge, portanto, busca uma outra garantia para enfim anunciar a contratação. Existe, ainda, a possibilidade do Corinthians pagar a quantia à vista, mas a chance é vista como menos provável em razão da situação financeira do time.