Charles prevê jogo "truncado" contra o Racing e pede Corinthians atento: "Tomar todos os cuidados"

"A escola argentina é diferente da nossa. É um jogo muito truncado, de muita força. Temos que tomar todos os cuidados possíveis. Vai ser um jogo duro, um jogo fisicamente muito difícil. É tomar todas as precauções para a gente fazer um bom jogo e conseguir uma vitória nessa primeira partida", acrescentou.

Charles ainda falou sobre a reta final de temporada do Corinthians. Eliminado da Copa do Brasil, o time busca a vaga na final da Sul-Americana e tenta evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O volante disse que o Timão deve se manter focado nos confrontos que virão pela frente.

"Temos grandes desafios até o final da temporada. É manter a concentração e o nível sempre lá em cima. Sabemos que cada jogo é uma final. Manter esse foco para as próximas rodadas do Brasileiro para a gente trazer bons resultados e, se Deus quiser, buscar um título para dar continuidade ao nosso trabalho", analisou.

O Corinthians tem mais uma sessão de treino antes do jogo contra o Racing. O Timão enfrenta os argentinos na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.