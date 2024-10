Casares explica reunião com Zubeldía, elogia treinador, mas não crava futuro: "Futebol é dinâmico"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, detalhou a reunião que teve com o técnico Luis Zubeldía após a derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que sucedeu as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. De acordo com o presidente, embora tenha sido veiculado que a permanência do treinador estaria em xeque, não houve qualquer conversa nesse sentido.

"Nós tivemos antes da derrota contra o Cuiabá pessoas apostando que o Zubeldia estava sendo 'fritado', coisa que não fazemos no São Paulo. Minha conversa com ele foi para dizer o quanto confiamos no trabalho dele. Não gosto de pensar muito à frente. O futebol é dinâmico. O técnico está aqui aí vem a seleção e pega. Ou um clube faz um convite e ele vai embora. O que disse a ele foi que o trabalho por enquanto está sendo muito bom, não tenho do que reclamar dele, e fizemos um planejamento para os próximos nove jogos. Embora o futebol seja dinâmico, que possamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Vejo ele no dia a dia trabalhando, confio muito no trabalho dele", disse Casares em entrevista à TNT.

O papo surtiu efeito. Após a reunião e o longo intervalo sem jogos causado pela Data FIFA, o São Paulo enfrentou o Vasco da Gama em Campinas e venceu por 3 a 0, com uma atuação convincente dos principais nomes do elenco e também de seus coadjuvantes.