Jogando como mandante, Santos nunca foi derrotado pelo Ceará; veja retrospecto

Na noite desta terça-feira, o Santos tem mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano recebe o Ceará, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da competição.

O duelo contra o Ceará será de suma importância para o Santos, que vem tendo mais sorte do que juízo recentemente. Apesar da instabilidade recente, o Peixe viu o Novorizontino acumular três derrotas consecutivas e conseguiu se manter no topo da tabela, com 56 pontos. No entanto, o Sport venceu o Botafogo-SP no último domingo e igualou a pontuação do time da Baixada.

Dessa forma, o Santos precisa voltar a vencer se quiser se manter líder da Segunda Divisão. E para isso, conta com um trunfo que joga a seu favor. Atuando como mandante, o Alvinegro Praiano detém uma invencibilidade de 46 anos contra o Ceará, já que jamais perdeu para o Vozão dentro de casa.