Contrato prevê brecha e diretoria do Corinthians sofre pressão para rescindir com A&M

Para driblar este problema, a diretoria do Timão estuda a possibilidade de colocar um aditivo no contrato para estender o prazo de entrega das definições sobre as metas.

Caso Augusto Melo ceda a pressão e opte por não contar mais com os serviços da Alvarez & Marsal, Fred Luz deixaria o Corinthians. Anunciado inicialmente como CEO, o profissional é um representante da empresa de consultoria no clube. O executivo não trabalha diretamente para o Corinthians, como Augusto queria no começo das negociações.