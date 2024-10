Atlético-MG x River Plate: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela semi da Libertadores

O técnico Gabriel Milito parece ter encontrado a formação ideal para a equipe. Rubens e Guilherme Arana fizeram boa dupla pelo lado esquerdo, que contou com o golaço de Hulk.

O Atlético-MG conta com o fator casa para abrir vantagem no confronto. O Galo se beneficiou dos resultados na Arena MRV nos duelos com o Fluminense, pela Libertadores, e Vasco, pela Copa do Brasil.

Sobre o confronto contra o River Plate, o comandante mineiro falou que será um encontro entre duas equipes fortes.

"Veremos o que acontece. Sabemos que somos um time forte e sabemos que vamos jogar contra um time forte. Veremos quem é o melhor em 180 minutos", disse.